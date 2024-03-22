Терапевт Хакимова посоветовала есть бургеры не чаще раза в месяц

Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова рекомендовала питаться фастфудом не чаще раза в месяц.

«Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно — с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, фастфуд содержит большое количество соли, жира, специй, уксуса и пряностей, что раздражают слизистую желудка и кишечника и приводит к повышенной нагрузке на ЖКТ.

«Чем реже вы будете их употреблять, тем лучше будет для организма и тем меньше риск проблем с органами пищеварения», — заключила врач.

Ранее гастроэнтеролог, гепатолог Пётр Ткаченко рекомендовал следить за питанием весной, чтобы избежать обострения заболеваний.