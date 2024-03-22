Терапевт Хакимова посоветовала есть бургеры не чаще раза в месяц
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«Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно — с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, фастфуд содержит большое количество соли, жира, специй, уксуса и пряностей, что раздражают слизистую желудка и кишечника и приводит к повышенной нагрузке на ЖКТ.
«Чем реже вы будете их употреблять, тем лучше будет для организма и тем меньше риск проблем с органами пищеварения», — заключила врач.
Ранее гастроэнтеролог, гепатолог Пётр Ткаченко рекомендовал следить за питанием весной, чтобы избежать обострения заболеваний.