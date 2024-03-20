Диетолог Мойсенко усомнилась в пользе несезонных ягод и фруктов

Кандидат медицинских наук диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко рекомендовала не возмещать дефицит витамина С за счёт употребления несезонных ягод и фруктов.

«Тепличные плоды не идентичны ягодам и фруктам, выросшим в естественных условиях, они лишь приближены к ним по составу», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, в них мало витаминов и минералов, так как они теряются при транспортировке.

Также для сохранности и дезинфекции плодов используют различные химические средства, добавила Мойсенко.

«У нас страна богата ягодой, которую собирают в северных лесах, правильно упаковывают, вакуумизируют и хранят при низких температурах в специальных холодильных ларях. Есть компании, которые на этом специализируются. Они гарантированно нам сохраняют и вкус, и цвет, и форму, и витаминное богатство наших российских ягод», — заключила диетолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.