Диетолог Джутова посоветовала завтракать в первые два часа после пробуждения
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«Это позволяет активизировать обменные процессы в организме, улучшить работу желудочно-кишечного тракта и обеспечить энергию на весь день», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
Специалист рекомендовала подбирать продукты для завтрака с учётом своих предпочтений и потребностей организма, чтобы начинать день энергично и с хорошим настроением.
«При этом важно выбирать полноценные и питательные продукты для завтрака, чтобы обеспечить организм всем необходимым для правильного функционирования», — заключила диетолог.
Ранее диетолог Елена Соломатина рекомендовала не злоупотреблять красным мясом и употреблять его не чаще раза в неделю.