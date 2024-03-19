Диетолог Джутова посоветовала завтракать в первые два часа после пробуждения

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Марьяна Джутова заявила, что первые два часа после пробуждения являются оптимальным временем для завтрака.

«Это позволяет активизировать обменные процессы в организме, улучшить работу желудочно-кишечного тракта и обеспечить энергию на весь день», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Специалист рекомендовала подбирать продукты для завтрака с учётом своих предпочтений и потребностей организма, чтобы начинать день энергично и с хорошим настроением.

«При этом важно выбирать полноценные и питательные продукты для завтрака, чтобы обеспечить организм всем необходимым для правильного функционирования», — заключила диетолог.

Ранее диетолог Елена Соломатина рекомендовала не злоупотреблять красным мясом и употреблять его не чаще раза в неделю.