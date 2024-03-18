Диетолог Соломатина посоветовала употреблять красное мясо не чаще раза в неделю

Диетолог Елена Соломатина рекомендовала не злоупотреблять красным мясом и употреблять его не чаще раза в неделю.

«Если мы будем потреблять белок говяжий, можно переесть. Даже не столько переесть, сколько мы получим добавок. И ещё много того, что затруднит расщепление», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По этой причине, по словам специалиста, красное мясо рекомендуют есть не чаще раза в неделю.

Как отметила диетолог, вместе с белком организм получает много соединительной ткани, которая долго переваривается, оказывая негативное воздействие на флору кишечника, заключила Соломатина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила о важности разнообразного питания во время поста.