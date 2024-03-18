Диетолог Соломатина посоветовала употреблять красное мясо не чаще раза в неделю
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«Если мы будем потреблять белок говяжий, можно переесть. Даже не столько переесть, сколько мы получим добавок. И ещё много того, что затруднит расщепление», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По этой причине, по словам специалиста, красное мясо рекомендуют есть не чаще раза в неделю.
Как отметила диетолог, вместе с белком организм получает много соединительной ткани, которая долго переваривается, оказывая негативное воздействие на флору кишечника, заключила Соломатина.
Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила о важности разнообразного питания во время поста.