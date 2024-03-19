Диетолог Евлашева перечислила полезные и вредные виды масел

Врач-гастроэнтеролог, диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева предупредила, что не все виды масел являются полезными для организма.

Полезные масла — жидкие и растительного происхождения: оливковое, кукурузное, рапсовое, льняное, масло семян подсолнечника, грецкого ореха, поделилась специалист в беседе с газетой «Известия».

В таких маслах содержится много полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот, которые повышают уровень «хорошего» холестерина, снижая тем самым риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, объяснила Евлашева.

Напротив, в таких видах масел, как сливочное, пальмовое и кокосовое, высокое содержание насыщенных жирных кислот, которые повышают уровень «плохого» холестерина, из-за чего могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания и диабет. То же можно сказать и о сале, отметила диетолог.

По её словам, такие масла следует употреблять в небольшом количестве — не более 10% от рациона.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.