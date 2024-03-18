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Биолог Балобанова рассказала о противовоспалительных свойствах калины

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Кандидат биологических наук, заведующая кафедрой общей биологии и фармации университета «Синергия» Наталья Балобанова рассказала о полезных свойствах калины.
Биолог Балобанова рассказала о противовоспалительных свойствах калины
  • Gettyimages.ru

Современные исследования показывают, что калина богата витаминами А и C, антиоксидантами и флавоноидами, которые укрепляют иммунитет, заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметила специалист, эта ягода применяется в качестве профилактики вирусных заболеваний.

Также она полезна для работников вредных производств, так как выводит из организма радиоизотопы.

Кроме того, по словам Балобановой, из ягод калины получают масло, которое используется в фармацевтике и косметологии.

«Оно обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, которые делают его идеальным для ухода за кожей и волосами. Таким образом, калина — это не просто ягода, а настоящий кладезь здоровья и красоты, включение которой в свой рацион и повседневный уход открывает мир натурального благополучия и гармонии с природой», — заключила биолог.

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