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Врач Утюмова рассказала об особенностях питания в пост

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Врач-терапевт, гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова дала рекомендации по питанию для тех, кто решил выдержать Великий пост.
Врач Утюмова рассказала об особенностях питания в пост
  • Gettyimages.ru

«Многочисленные медицинские исследования подтверждают положительное влияние постной пищи на здоровье. Она помогает бороться с закислением организма, способствует снижению веса, профилактирует атеросклероз и эндокринные заболевания», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, кроме овощей, фруктов и круп, не стоит забывать про орехи, бобовые, тофу, овсяные хлопья, брюссельскую и пекинскую капусту, шпинат, кукурузный крахмал и растительное молоко.

Мёд и подсолнечная халва содержат витамины группы В, Е, С, РР, магний, фосфор, цинк и железо. Эти вещества улучшают качество сна, нормализуют работу нервной системы.

«Также такая еда полезна для сердечно-сосудистой системы, однако пациентам с патологией сердца и кровеносных сосудов стоит проконсультироваться с врачом», — заключила Утюмова.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала употреблять больше растительного белка в пост.

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