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Эндокринолог Тананакина рассказала о пользе цитрусовых весной

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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина рекомендовала добавить в рацион цитрусовые для предотвращения весеннего авитаминоза.
Эндокринолог Тананакина рассказала о пользе цитрусовых весной
  • Gettyimages.ru

«Например, употребление цитрусовых фруктов, киви, зелёных листьев, бобов, ягод, орехов, рыбы, яиц, молока и молочных продуктов поможет обеспечить организм необходимыми питательными веществами», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, эти продукты пополнят дефицит кальция, железа, цинка и витаминов С, D и группы В.

«Недостаток данных витаминов может привести к ослаблению иммунной системы, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей, снижению энергии и ухудшению общего самочувствия», — заключила врач.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала тем, кто собирается выдерживать Великий пост, который начинается 18 марта, включать в рацион продукты, богатые растительным белком.

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