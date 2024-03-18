Эндокринолог Тананакина рассказала о пользе цитрусовых весной

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина рекомендовала добавить в рацион цитрусовые для предотвращения весеннего авитаминоза.

«Например, употребление цитрусовых фруктов, киви, зелёных листьев, бобов, ягод, орехов, рыбы, яиц, молока и молочных продуктов поможет обеспечить организм необходимыми питательными веществами», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, эти продукты пополнят дефицит кальция, железа, цинка и витаминов С, D и группы В.

«Недостаток данных витаминов может привести к ослаблению иммунной системы, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей, снижению энергии и ухудшению общего самочувствия», — заключила врач.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала тем, кто собирается выдерживать Великий пост, который начинается 18 марта, включать в рацион продукты, богатые растительным белком.