Диетолог Дианова назвала вредной жарку на нерафинированном масле

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», гастроэнтеролог 1-й категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова рекомендовала отказаться от жарки на нерафинированном масле.

«В процессе жарки происходит образование канцерогенов и реакция Майяра. Второе — это то, что даёт ту самую корочку: аминокислоты с углеводами вступают в реакцию. И когда к этому подключаются жиры, образуется канцероген, который называется нитрозамин», — заявила эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила специалист, нерафинированное масло подходит только для заправок в салаты, супы, каши и прочие блюда.

Для нагрева и жарки более подходит рафинированное масло.

Также эксперт добавила, что стоит обязательно следить за процессом приготовления и не нагревать сковороду слишком сильно.

Ранее микробиолог, руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова рекомендовала добавить в рацион квашеную капусту.