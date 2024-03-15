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Диетолог Дианова назвала вредной жарку на нерафинированном масле

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Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», гастроэнтеролог 1-й категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова рекомендовала отказаться от жарки на нерафинированном масле.
Диетолог Дианова назвала вредной жарку на нерафинированном масле
  • Gettyimages.ru
  • © Floriana

«В процессе жарки происходит образование канцерогенов и реакция Майяра. Второе — это то, что даёт ту самую корочку: аминокислоты с углеводами вступают в реакцию. И когда к этому подключаются жиры, образуется канцероген, который называется нитрозамин», — заявила эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила специалист, нерафинированное масло подходит только для заправок в салаты, супы, каши и прочие блюда.

Для нагрева и жарки более подходит рафинированное масло.

Также эксперт добавила, что стоит обязательно следить за процессом приготовления и не нагревать сковороду слишком сильно.

Ранее микробиолог, руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова рекомендовала добавить в рацион квашеную капусту.

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