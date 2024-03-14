Микробиолог Цветикова рассказала о пользе квашеной капусты

Микробиолог, руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова рекомендовала добавить в рацион квашеную капусту.

Для поддержания хорошего состояния кожи стоит употреблять ферментированные продукты, например, квашеную капусту, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, она является одним из самых доступных и полезных в межсезонье продуктов и на её основе можно приготовить множество салатов или использовать как гарнир к мясным блюдам.

Кроме того, содержащаяся в овощах, фруктах, бобовых, злаках, орехах и семенах клетчатка полезна для микробиоты кишечника.

«Во-первых, микробиота может влиять на иммунитет, снижая или увеличивая защитные силы организма. Во-вторых, кишечная микрофлора в том числе отвечает за метаболизм витаминов, разрушая то, что мы получаем из пищи, или, наоборот, синтезируя полезные вещества», — сказала Цветикова.

Ранее исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рекомендовала употреблять не более двух-трёх блинов в день.