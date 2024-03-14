RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Дианова назвала подсолнечное масло полезнее оливкового

Короткая ссылка
Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», гастроэнтеролог 1-й категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова рекомендовала употреблять подсолнечное масло вместо оливкового.
Диетолог Дианова назвала подсолнечное масло полезнее оливкового
  • Gettyimages.ru

«Количество насыщенных жиров в оливковом масле чуть больше, чем в подсолнечном. Для сравнения: в оливковом 16,8% на 100 г, а в подсолнечном — 12,5%», — заявила эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила специалист, насыщенные жиры нужны человеку в меньшем количестве.

Также по составу полезных веществ оливковое мало значительно уступает подсолнечному.

«Полиненасыщенных жирных кислот, за которые и восхваляют все растительные масла, в оливковом масле 13,2% на 100 г, а в подсолнечном — 65%. То есть максимум пользы содержится именно в родном подсолнечном масле, притом что и то и другое, безусловно, полезны», — заключила диетолог.

Ранее микробиолог, руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова рекомендовала добавить в рацион квашеную капусту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить