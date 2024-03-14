Диетолог Дианова назвала подсолнечное масло полезнее оливкового

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», гастроэнтеролог 1-й категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова рекомендовала употреблять подсолнечное масло вместо оливкового.

«Количество насыщенных жиров в оливковом масле чуть больше, чем в подсолнечном. Для сравнения: в оливковом 16,8% на 100 г, а в подсолнечном — 12,5%», — заявила эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила специалист, насыщенные жиры нужны человеку в меньшем количестве.

Также по составу полезных веществ оливковое мало значительно уступает подсолнечному.

«Полиненасыщенных жирных кислот, за которые и восхваляют все растительные масла, в оливковом масле 13,2% на 100 г, а в подсолнечном — 65%. То есть максимум пользы содержится именно в родном подсолнечном масле, притом что и то и другое, безусловно, полезны», — заключила диетолог.

Ранее микробиолог, руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова рекомендовала добавить в рацион квашеную капусту.