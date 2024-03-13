Дерматолог Скорогудаева посоветовала не злоупотреблять солнцезащитными кремами

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева выразила мнение, что не стоит злоупотреблять солнцезащитными кремами.

«Защита нужна только тем, у кого особая опасность. Это светлые фототипы кожи по Фицпатрику — от одного до трёх, а также люди с заболеваниями. Например, розацеа, которая под солнцем и появляется, или фотодерматоз, то есть повышенная чувствительность к солнцу. Зоны родинок тоже надо защищать, потому что именно там возникает меланома», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, особенно аккуратно стоит использовать фильтры от солнца детям и беременным женщинам.

«При этом, если вы сидите в квартире или выходите до машины, до офиса и обратно — не надо пользоваться фильтром, вы же не попадаете на солнце. То есть использовать фильтр нужно, только когда вы находитесь непосредственно под солнцем», — уточнила она.

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