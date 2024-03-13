RT в Telegram
Подпишись

Дерматолог Скорогудаева посоветовала не злоупотреблять солнцезащитными кремами

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева выразила мнение, что не стоит злоупотреблять солнцезащитными кремами.
Дерматолог Скорогудаева посоветовала не злоупотреблять солнцезащитными кремами
  • Gettyimages.ru

«Защита нужна только тем, у кого особая опасность. Это светлые фототипы кожи по Фицпатрику — от одного до трёх, а также люди с заболеваниями. Например, розацеа, которая под солнцем и появляется, или фотодерматоз, то есть повышенная чувствительность к солнцу. Зоны родинок тоже надо защищать, потому что именно там возникает меланома», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, особенно аккуратно стоит использовать фильтры от солнца детям и беременным женщинам.

«При этом, если вы сидите в квартире или выходите до машины, до офиса и обратно — не надо пользоваться фильтром, вы же не попадаете на солнце. То есть использовать фильтр нужно, только когда вы находитесь непосредственно под солнцем», — уточнила она.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала о возможных последствиях для здоровья от чернил, которые применяются при нанесении татуировок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить