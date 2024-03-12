Кинолог Голубев дал советы по составлению рациона для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации по составлению полезного рациона для собак.

«Не всё, что хорошо для человека, подойдёт для питомца. Остатки обеда или ужина, кости от жареного мяса, крупы с тушёнкой — всё это не нужно давать любимцу, если вы заботитесь о его здоровье», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, из рациона собаки должны быть исключены любые варёные, тушёные, жареные кости. Они могут стать причиной проблем с пищеварительным трактом.

Также желудок собак не способен полноценно переваривать, расщеплять и усваивать углеводы, поэтому не стоит добавлять гречку, рис и другие крупы в питание.

«В зоомагазинах есть множество сбалансированных сухих кормов разной ценовой категории, которые подойдут питомцу. Кроме того, вы всегда можете перевести собаку на натуральное питание: мы рекомендуем делать это вместе со специалистом, чтобы рацион собаки был сбалансированным», — заключил эксперт.

Ранее Владимир Голубев рекомендовал хозяевам собак отказаться от содержания питомцев на цепи.