Кинолог Голубев дал советы по составлению рациона для собак
«Не всё, что хорошо для человека, подойдёт для питомца. Остатки обеда или ужина, кости от жареного мяса, крупы с тушёнкой — всё это не нужно давать любимцу, если вы заботитесь о его здоровье», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметил специалист, из рациона собаки должны быть исключены любые варёные, тушёные, жареные кости. Они могут стать причиной проблем с пищеварительным трактом.
Также желудок собак не способен полноценно переваривать, расщеплять и усваивать углеводы, поэтому не стоит добавлять гречку, рис и другие крупы в питание.
«В зоомагазинах есть множество сбалансированных сухих кормов разной ценовой категории, которые подойдут питомцу. Кроме того, вы всегда можете перевести собаку на натуральное питание: мы рекомендуем делать это вместе со специалистом, чтобы рацион собаки был сбалансированным», — заключил эксперт.
Ранее Владимир Голубев рекомендовал хозяевам собак отказаться от содержания питомцев на цепи.