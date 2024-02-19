Кинолог Голубев призвал не содержать собак на цепи

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рекомендовал хозяевам собак отказаться от содержания питомцев на цепи.

«Кем бы вы ни считали собаку — другом, напарником или охранником, — она прежде всего живое существо, которому важны внимание, забота и комфорт. Посадив питомца на цепь, вы ухудшите состояние здоровья любимца и ваши взаимоотношения», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

Как отметил специалист, короткая цепь и отсутствие прогулок негативно повлияют на суставы, мышцы и позвоночник собаки. Животное наберёт лишний вес, что станет причиной проблем с сердечно-сосудистой системой и обменом веществ.

Кинолог также обратил внимание, что такое содержание может способствовать агрессивному поведению собаки.

«Без должного внимания и социализации вы получите дикое животное, которое будет охранять свою территорию, порой даже от самого хозяина. Собака может начать лаять, пытаться вырваться из цепи, разлизывать шерсть или, наоборот, стать апатичной и вялой. В этом случае животное может даже навредить себе: любой резкий рывок из-за ограничения может повредить шее», — заключил Голубев.

Ранее кинолог Александр Малиновский в беседе с RT рассказал, как стоит вести себя человеку при встрече со стаей бродячих собак.