Кинолог рассказал о правилах поведения при встрече со стаей бродячих собак

Кинолог Александр Малиновский в беседе с RT рассказал, как стоит вести себя человеку при встрече со стаей бродячих собак.

По словам специалиста, не бывает двух одинаковых ситуаций и нет универсального совета, который помог бы избежать трагических случаев.

«Собаки бывают разного размера, разной степени агрессивности, разной мотивированности, их бывает разное количество и, соответственно, человек тоже обладает разными возможностями — как физическими, так и психологическими. Если вы знаете, что на маршруте вашего следования такие собаки могут быть, то лучше маршрут поменять. Особенно это касается родителей, которые должны выбрать для детей самый безопасный маршрут перемещения до школы или по городу», — отметил собеседник RT.

Он добавил, что проблему, связанную с бродячими собаками, должна решать в первую очередь администрация населённого пункта или района.

Вместе с тем кинолог рассказал, что если встреча с бродячей стаей всё-таки состоялась, то необходимо вести себя максимально уверенно.

«Убегать не стоит, потому что это тут же спровоцирует собак на агрессию. Нужно спокойно отойти. Если есть какая-то стена дома — прижаться к ней, чтобы вы были максимально защищены. Если есть какая-то сумка или рюкзак — закрыться, чтобы собака, вцепившись в него, боролась с рюкзаком, а не с вашей рукой или ногой. По возможности, конечно, позвать на помощь. Если у вас есть перцовый баллончик, то это будет дополнительным плюсом, но не гарантией того, что вы сможете защититься. Надо вести себя максимально уверенно. Это очень трудно, но это будет плюсом. Можно попытаться имитировать, что вы поднимаете камень и пытаетесь его бросить. То есть вы должны повести себя как хищник, а не как добыча», — заключил Малиновский.

Ранее стало известно, что стая бродячих собак загрызла мужчину в Хабаровске.