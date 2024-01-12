Кинолог Голубев посоветовал использовать маячки при прогулке с собакой в тёмное время

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как не потерять собаку во время прогулки в тёмное время суток.

«Зимой большую часть времени приходится гулять с собакой, когда на улице темно. Для того чтобы собака всегда была на виду, а вы могли быть спокойны, важно использовать специальные аксессуары: это могут быть маячки на ошейнике, светоотражающая одежда и многое другое», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, хозяину и питомцу также может пригодиться одежда со светоотражающими элементами.

Кроме того, считает Голубев, безопасность собаки обеспечит должная дрессировка. Питомец должен знать свою кличку, уметь подходить и останавливаться по команде.

Ранее ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как стоит вести себя человеку при встрече со стаей бродячих собак.