Кинолог рассказал о правилах поведения при встрече со стаей бродячих собак

Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал, как стоит вести себя человеку при встрече со стаей бродячих собак.

По словам специалиста, прежде всего стоит постараться избежать контакта с бродячими животными.

«Если же контакт уже произошёл, вы встретили стаю бродячих собак, ни в коем случае не надо бежать. Нужно просто спокойно пойти. Если почувствовали агрессию, потому что собаки могут воспринимать территорию как свою, и тогда может произойти агрессия, нужно постараться найти какое-то препятствие. Это может быть дверь здания, куда вы можете войти, или возвышенность, куда вы можете подняться. Ни в коем случае нельзя махать руками в сторону собак, потому что они могут воспринять это как агрессию, что тоже спровоцирует нападение», — рассказал Уражевский.

Он отметил, что, если человеку приходится часто ходить через зоны обитания бродячих собак, лучше иметь при себе специализированные средства защиты.

«Лучше иметь специальный, перцовый или какой-то другой баллончик. У собак плохое зрение, но очень хороший нюх, и, если произошла подобная ситуация, баллончик может спасти вашу жизнь», — добавил ветврач.

Он обратил особое внимание на то, что нельзя отпускать детей в места скопления бродячих животных. Специалист также рассказал, что, если встреченные на пути собаки живут в промзонах или предприятиях, человек может использовать специальные команды.

«Если животные живут на каком-то предприятии, они, как правило, знают команды: «Нельзя!», «Стоп!», «Фу!». Это также может остановить (нападение. — RT), так как, контактируя с человеком, собаки понимают команду-ограничение. Если вы видите собак, которые просто подошли к вам, не надо громко (говорить и кричать. — RT), нужно говорить спокойно», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на девятилетнего ребёнка в селе Засопка в Читинском районе Забайкальского края.