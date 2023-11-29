В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело после нападения собаки на ребёнка

Следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на девятилетнего ребёнка в селе Засопка в Читинском районе Забайкальского края.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, в СМИ распространилась информация о нападении собаки на девятилетнего мальчика. После нападения ребёнка госпитализировали.

«По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении.

Дело возбудили по статье о халатности.

В середине ноября собака породы алабай напала на девочку, укусив её за лицо, в приморской Находке.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту происшествия.