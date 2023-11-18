Алабай в приморской Находке напал на девочку и укусил её за лицо

Собака породы алабай напала на девочку, укусив её за лицо, в приморской Находке.

Об этом прокуратура региона сообщила в Telegram.

Как отмечается в заявлении, 18 ноября на территории СНТ «Зелёный сад» Находкинского городского округа алабай без намордника вырвался с частной территории и укусил за лицо девочку, которая гуляла поблизости.

Ей оказывают помощь в медицинской организации.

Прокуратура Находки поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту происшествия.

11 ноября прокуратура города Калуги организовала проверку по факту нападения бойцовой собаки на двоих детей.