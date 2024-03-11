Специалист Максимов рекомендовал чай пуэр как замену кофе

Специалист Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» Сергей Максимов рекомендовал чай пуэр в качестве замены кофе.

«В чашке пуэра столько же кофеина, сколько в чашке чёрного или зелёного чая, но нет привычного для зелёного чая теанина, который смягчает эффект кофеина, поэтому бодрящий эффект пуэра достаточно высок», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, в ферментации этого крупнолистового китайского чая участвуют бактерии и дрожжи.

Он добавил, что лучше употреблять чай пуэр в первой половине дня.

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