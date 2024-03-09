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Врач Русанова высказалась о пользе умеренного употребления сахара

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Дарья Русанова, врач, нутрициолог компании «Новабиом», рассказала о пользе умеренного употребления сахара. По её словам, глюкоза — основной энергетический материал для клеток.

«Без сахара, как и без соли, наш организм фактически не может полноценно функционировать. Вреден переизбыток сахара. Суточная норма чистого сахара составляет 25 г, или шесть чайных ложек на человека. Но, рассчитывая эту норму, не стоит забывать о скрытых сахарах, которые содержатся в готовых продуктах, которые мы покупаем в магазинах», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, скрытый сахар может содержаться в соусах, сосисках, колбасах, полуфабрикатах, сладких йогуртах.

Как отметила Русанова, нужно внимательно изучать этикетки и рассчитывать содержание сахара во всех продуктах.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

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