Sarajevo Times: в Адриатическом море заметили сразу четырёх сельдяных королей

Зимой в Адриатическом море впервые за много лет заметили сельдяных королей — гигантских рыб, которые, согласно поверьям, предвещают катастрофу.

Об этом пишет Sarajevo Times со ссылкой на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии.

По его данным, три мёртвые рыбы лежали на берегу, ещё одна — на личиночной стадии — оказалась жива.

Отмечается, что данный вид рыбы замечали в Адриатике всего три раза.

В 2019 году жители Приморья нашли на побережье сельдяного короля.

Позже заведующий лабораторией ихтиологии Зоологического института РАН Аркадий Балушкин прокомментировал сообщения о сельдяном короле, найденном в Приморье.