Sarajevo Times: в Адриатическом море заметили сразу четырёх сельдяных королей
Об этом пишет Sarajevo Times со ссылкой на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии.
По его данным, три мёртвые рыбы лежали на берегу, ещё одна — на личиночной стадии — оказалась жива.
Отмечается, что данный вид рыбы замечали в Адриатике всего три раза.
В 2019 году жители Приморья нашли на побережье сельдяного короля.
Позже заведующий лабораторией ихтиологии Зоологического института РАН Аркадий Балушкин прокомментировал сообщения о сельдяном короле, найденном в Приморье.