Эксперт прокомментировал сообщения о сельдяном короле, найденном в Приморье

Заведующий лабораторией ихтиологии Зоологического института РАН Аркадий Балушкин в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что жители Приморского края нашли на побережье редкую ремень-рыбу, известную также как сельдяной король.

«Не только же в Калифорнии её ловить. Живёт сельдяной король или, как его ещё называют, ремень-рыба в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах, но на очень больших глубинах. У нас в Приморье он тоже есть, но не на тех глубинах, на которых её поймали», — заявил он.

По его словам, рыбу назвали королём из-за короны на голове, образованной из первых лучиков плавника, а сельдяным — потому что первыми её поймали норвежцы в 1700-х годах среди сельди.

Как отметил Балушкин, это съедобная рыба, но её практически не поймать.

Ранее доктор биологических наук Дальневосточного отделения РАН Владимир Раков заявил, что находка уникальна.