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Врач Дымчикова посоветовала не прикрывать нос рукой при чихании

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Врач-оториноларинголог «СМ-Клиники» Эржэна Дымчикова рекомендовала на закрывать нос рукой во время чихания.

«Чихание помогает организму выводить раздражители из носа. Это осуществляется тем, что происходит короткий глубокий вдох и резкий выдох через нос под большим давлением», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, при закрытом носе вирусы, пыль, аллергены могут попасть в среднее ухо и вызвать отит. Также из-за чрезмерного давления есть вероятность повреждения микрососудов головы.

«Если получилось так, что вы чихнули в руку, то нужно помыть руки во избежание распространения вирусных, бактериальных частиц», — добавила Дымчикова.

Ранее главный технолог компании «Много лосося» Людмила Румянцева посоветовала скорректировать весенний рацион людям, страдающим сезонной аллергией, во избежание осложнений.

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