RT в Telegram
Подпишись

Доцент Созыкин рассказал о сроках годности разных видов конфет

Короткая ссылка
Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал о сроках годности леденцов, карамели и других видов конфет.
Доцент Созыкин рассказал о сроках годности разных видов конфет
  • Gettyimages.ru

Леденцовая карамель в защитной обёртке хранится дольше всего — от полугода до года, заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметил специалист, карамельные конфеты с орехово-шоколадной начинкой в глазури хранятся не более четырёх месяцев.

Покрытая глазурью мягкая или полутвёрдая карамель — полтора месяца, а конфеты, глазированные жировой глазурью, только месяц.

«Конечно, если вы съедите одну просроченную конфету, ничего критичного не случится, но в целом есть такие конфеты не стоит, если не хотите заработать гастрит», — сказал Созыкин.

Также он посоветовал не переедать конфет, чтобы избежать интоксикации от красителей, сахаров и ароматизаторов.

Ранее врач-терапевт, кардиолог сети «Клиники Фомина» Этери Колесник рассказала о «скрытой» соли, которая содержится в продуктах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить