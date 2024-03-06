Доцент Созыкин рассказал о сроках годности разных видов конфет

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал о сроках годности леденцов, карамели и других видов конфет.

Леденцовая карамель в защитной обёртке хранится дольше всего — от полугода до года, заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметил специалист, карамельные конфеты с орехово-шоколадной начинкой в глазури хранятся не более четырёх месяцев.

Покрытая глазурью мягкая или полутвёрдая карамель — полтора месяца, а конфеты, глазированные жировой глазурью, только месяц.

«Конечно, если вы съедите одну просроченную конфету, ничего критичного не случится, но в целом есть такие конфеты не стоит, если не хотите заработать гастрит», — сказал Созыкин.

Также он посоветовал не переедать конфет, чтобы избежать интоксикации от красителей, сахаров и ароматизаторов.

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