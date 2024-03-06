Врач Колесник перечислила продукты со «скрытой» солью

Врач-терапевт, кардиолог сети «Клиники Фомина» Этери Колесник рассказала о «скрытой» соли, которая содержится в продуктах.

Суточная норма соли, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения, составляет примерно 5 г в день, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Но исследования показывают, что человек в среднем употребляет 11 г соли в сутки.

«Примерно 4—5%, или 0,5 г, соли естественным образом присутствует в продуктах питания: в свежих овощах и фруктах, мясе, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе, грибах», — сказала специалист.

Ещё 13—15%, или 1,4 г, соли прибавляется в процессе приготовления пищи или во время еды.

Остальные 80% (7,6 г) — это «скрытая» соль, которая содержится в хлебе, печенье, рыбных или мясных консервах, овощных заготовках, сыре, сухих завтраках, колбасных изделиях, чипсах и других обработанных пищевых продуктах.

Кардиолог обратила внимание на то, что чрезмерное употребление соли приводит к росту числа сердечно-сосудистых заболеваний.

«Ограничение потребления соли, напротив, способствует снижению артериального давления, поэтому особенно важно для пациентов с гипертонической болезнью», — заключила Колесник.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал исключить из рациона белый хлеб.