Врач Колесник перечислила продукты со «скрытой» солью
Суточная норма соли, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения, составляет примерно 5 г в день, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Но исследования показывают, что человек в среднем употребляет 11 г соли в сутки.
«Примерно 4—5%, или 0,5 г, соли естественным образом присутствует в продуктах питания: в свежих овощах и фруктах, мясе, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе, грибах», — сказала специалист.
Ещё 13—15%, или 1,4 г, соли прибавляется в процессе приготовления пищи или во время еды.
Остальные 80% (7,6 г) — это «скрытая» соль, которая содержится в хлебе, печенье, рыбных или мясных консервах, овощных заготовках, сыре, сухих завтраках, колбасных изделиях, чипсах и других обработанных пищевых продуктах.
Кардиолог обратила внимание на то, что чрезмерное употребление соли приводит к росту числа сердечно-сосудистых заболеваний.
«Ограничение потребления соли, напротив, способствует снижению артериального давления, поэтому особенно важно для пациентов с гипертонической болезнью», — заключила Колесник.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал исключить из рациона белый хлеб.