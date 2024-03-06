Психолог Хакимов дал советы по выбору подарка на 8 Марта

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов дал рекомендации, как выбрать полезный и нужный подарок на 8 Марта.

«Ненавязчиво поинтересуйтесь заранее, что могло бы пригодиться в хозяйстве, на работе, в учёбе или для хобби, — полезный и нужный подарок всегда лучше, чем безделушка, которая будет лишь захламлять квартиру», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, принесёт ощущение радости и станет прекрасным подарком совместно проведённое время.

Яркие и незабываемые эмоции делают нас счастливыми и запоминаются надолго, добавил психолог.

«Москва в этом смысле изобилует самыми разными возможностями — необычные музеи и экскурсии, аквапарки и аттракционы, квесты с дополненной реальностью, изысканный ужин на смотровой площадке с потрясающим видом», — заключил эксперт.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева в беседе с RT дали россиянам советы по выбору цветов к 8 Марта.