Врач Неронов посоветовал есть лапшу быстрого приготовления не чаще раза в месяц

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Неронов рекомендовал употреблять лапшу быстрого приготовления не чаще раза в месяц.

«Если вы не страдаете хроническим расстройством пищеварения, то как разовый, ситуационный приём пищи лапша быстрого приготовления вполне годится. Однако лучше использовать лишь частично «штатный» набор приправ. И следует понимать, что употребление её на регулярной основе — это, безусловно, неправильное решение», — заявил он в беседе с Life.ru.

Сама лапша приготовлена из муки первого сорта, в которой мало микронутриентов, а основной вред несут специи, приложенные к блюду, так как в них содержится пальмовое масло и усилители вкуса.

«Снизить вред от лапши быстрого приготовления легко. Достаточно заменить специи из пакетиков на привычные нам соль и перец. Да, вкус будет не такой насыщенный, но блюдо утратит большую часть вреда», — сказал Насонов.

Он также посоветовал добавить к блюду овощи.

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