RT в Telegram
Подпишись

Специалист Кандроков опроверг миф о вреде макарон

Короткая ссылка
Доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков заявил, что макароны принято считать вредным продуктом, но это не соответствует действительности.
Специалист Кандроков опроверг миф о вреде макарон
  • Gettyimages.ru

Учёные утверждают, что порядка 45—65% энергии организм должен получать из углеводов, 10—30% — из белков, 20—35% — из жиров, напомнил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

«И в этом смысле макароны являются практически идеальным продуктом: соотношение углеводов и белка в этих изделиях составляет 38 г к 7,7 г, то есть соотношение — 5:1», — отметил Кандроков.

По его словам, макароны также снижают уровень глюкозы в крови после еды.

Тем, кто опасается набора веса, Кандроков рекомендовал выбирать цельнозерновые макароны с более высоким содержанием клетчатки.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить