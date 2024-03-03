Специалист Кандроков опроверг миф о вреде макарон

Доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков заявил, что макароны принято считать вредным продуктом, но это не соответствует действительности.

Учёные утверждают, что порядка 45—65% энергии организм должен получать из углеводов, 10—30% — из белков, 20—35% — из жиров, напомнил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

«И в этом смысле макароны являются практически идеальным продуктом: соотношение углеводов и белка в этих изделиях составляет 38 г к 7,7 г, то есть соотношение — 5:1», — отметил Кандроков.

По его словам, макароны также снижают уровень глюкозы в крови после еды.

Тем, кто опасается набора веса, Кандроков рекомендовал выбирать цельнозерновые макароны с более высоким содержанием клетчатки.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.