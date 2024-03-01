Психолог Даниленко: танцы помогут поднять настроение весной

Психолог Ольга Даниленко, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ, дала несколько советов, которые помогут пережить эмоциональный спад, характерный для периода смены сезонов.

Учёные провели эксперимент и пришли к выводу, что всего два киви в день поднимают настроение людям с депрессией в течение четырёх суток, поделилась она в беседе с сайтом kp.ru.

Также, по её словам, весной следует больше двигаться, это способствует выработке дофамина, который называют гормоном радости.

По её словам, другой научный эксперимент доказал, что настроение поднимают танцы и занятия спортом.

«Те, кто регулярно танцевал, вскоре стали отмечать у себя меньше всего депрессивных признаков. Активность и настроение точно повышались при ходьбе, лёгком беге трусцой, йоге, силовых тренировках, занятиях фитнесом, а также гимнастиками тай-чи или цигун», — отметила Даниленко.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала, что для выработки привычки вставать по утрам с первого звонка будильника полезно вести дневник сна.