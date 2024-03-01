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Психолог Даниленко: танцы помогут поднять настроение весной

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Психолог Ольга Даниленко, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ, дала несколько советов, которые помогут пережить эмоциональный спад, характерный для периода смены сезонов.
Психолог Даниленко: танцы помогут поднять настроение весной
  • Gettyimages.ru

Учёные провели эксперимент и пришли к выводу, что всего два киви в день поднимают настроение людям с депрессией в течение четырёх суток, поделилась она в беседе с сайтом kp.ru.

Также, по её словам, весной следует больше двигаться, это способствует выработке дофамина, который называют гормоном радости.

По её словам, другой научный эксперимент доказал, что настроение поднимают танцы и занятия спортом.

«Те, кто регулярно танцевал, вскоре стали отмечать у себя меньше всего депрессивных признаков. Активность и настроение точно повышались при ходьбе, лёгком беге трусцой, йоге, силовых тренировках, занятиях фитнесом, а также гимнастиками тай-чи или цигун», — отметила Даниленко.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала, что для выработки привычки вставать по утрам с первого звонка будильника полезно вести дневник сна.

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