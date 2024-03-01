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Психолог Булгакова: дневник сна поможет облегчить утренний подъём

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Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала, что для выработки привычки вставать по утрам с первого звонка будильника полезно вести дневник сна.
Психолог Булгакова: дневник сна поможет облегчить утренний подъём
  • Gettyimages.ru

«Записывайте или отмечайте в телефоне время, когда вы легли спать, сколько требовалось на засыпание, во сколько проснулись, как себя чувствовали. Так вы поймёте свой ритм», — объяснила она в разговоре с газетой «Известия».

За два часа до сна нужно дать глазам и мозгу отдохнуть, отметила специалист. Она рекомендовала отказаться от просмотра кино и новостей, а также приглушить яркий свет, который стимулирует выработку дневных гормонов и нейромедиаторов для бодрствования.

Кроме того, Булгакова посоветовала не есть на ночь. По её словам, заснуть помогут расслабляющие практики — йога, медитация, а также прогулка на свежем воздухе.

Ранее педагог-психолог Елена Поднебесных в разговоре с радио «Комсомольская правда» заявила, что важную роль в обучении детей играет правильный подход.

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