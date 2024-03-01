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Ветеринар Меликова назвала чистку зубов у кошек обязательной процедурой

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Доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных РОСБИОТЕХа, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова рекомендовала регулярно чистить зубы домашним кошкам.
Ветеринар Меликова назвала чистку зубов у кошек обязательной процедурой
  • Gettyimages.ru

«Необходимо приучать животное к этой процедуре с самого раннего возраста», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, в настоящее время в продаже представлены различные пасты, обладающие приятным вкусом для кошек и собак.

«Эти пасты наносят с помощью специальных щёток, также есть пасты-гели, которые наносятся на дёсны, распределяются слюной. Тем самым частично убираются налёт и запах», — добавила Меликова.

Также доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков в беседе с газетой «Известия» не рекомендовал давать в пищу домашним питомцам всё то, что нравится вам самим.

«Не стоит давать питомцам шоколад — он содержит токсичный для животных теобромин. Кофе и чай, которые способны вызвать повышенное сердцебиение, гиперактивность, рвоту и другие проблемы. Лук и чеснок, которые могут повредить кроветворную систему животного и вызвать анемию», — рассказал Мануков.

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