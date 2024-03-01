Зоопсихолог Левченко рассказала, почему коты трутся о ноги человека

Зоопсихолог Донской ветклиники Наталья Левченко объяснила, почему кошки любят тереться о ноги человека.

«Кошки, как и все мы, разные. И есть среди них очень разговорчивые, ласковые и тактильные», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила специалист, когда кошка подходит и трётся о ноги или руки, таким образом она проявляет желание общаться.

«Так же это может быть попытка пометить вас лицевыми железами (как бы обозначая территорию). Обычно в этот момент пушистые ещё громко урчат. Это значит, что кошке спокойно и безопасно, она оставляет таким образом свои феромоны», — добавила зоопсихолог.

С 2004 года в России 1 мартa отмечают неофициальный День кошек.

Ранее ветеринарный врач сети ветклиник «Василёк» Татьяна Гольнева перечислила популярные в настоящее время породы кошек.