Биолог Алексеева перечислила полезные растения для выращивания на даче

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала, какие полезные растения можно выращивать на своей даче.

Одно из самых полезных растений для сердца, сосудов, зрения и пищеварения — это дыня, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

«В большинстве регионов России вырастить дыню можно только через рассаду. Семена следует высевать не раньше 15 апреля. Посев семян осуществляют в отдельные ёмкости», — сказала биолог.

Она отметила, что высаживать рассаду лучше всего в конце мая в теплицу, а не в открытый грунт, так как погодные условия могут быть неблагоприятны для вызревания плодов.

Также на личном огороде можно вырастить тимьян. Он обладает противовоспалительными, антисептическими свойствами, полезен при заболеваниях верхних дыхательных путей.

«Выращивать тимьян можно в открытом грунте через рассаду или в горшочке, который может стоять на подоконнике. При посеве на рассаду семена высеивают в ящики во второй-третьей декадах марта», — добавила Алексеева.

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