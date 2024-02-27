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Концерт Гребенщикова в Дубае отменили из-за состояния здоровья музыканта

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Концерт музыканта Бориса Гребенщикова*, который должен был пройти в Дубае, отменили из-за состояния здоровья артиста.

Информация об этом появилась на сайте сервиса продажи билетов Tickets FY.

«В связи с состоянием здоровья Бориса Борисовича Гребенщикова*, мы вынуждены сообщить об отмене концерта...», — говорится в сообщении.

Ранее Гребенщиков* рассказал, что не выступает на Украине из-за угроз.

В прошлом году его оштрафовали на 50 тыс. руб за дискредитацию армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 30.06.2023.

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