Концерт Гребенщикова в Дубае отменили из-за состояния здоровья музыканта

Концерт музыканта Бориса Гребенщикова*, который должен был пройти в Дубае, отменили из-за состояния здоровья артиста.

Информация об этом появилась на сайте сервиса продажи билетов Tickets FY.

«В связи с состоянием здоровья Бориса Борисовича Гребенщикова*, мы вынуждены сообщить об отмене концерта...», — говорится в сообщении.

Ранее Гребенщиков* рассказал, что не выступает на Украине из-за угроз.

В прошлом году его оштрафовали на 50 тыс. руб за дискредитацию армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 30.06.2023.