Концерт Гребенщикова в Дубае отменили из-за состояния здоровья музыканта
Информация об этом появилась на сайте сервиса продажи билетов Tickets FY.
«В связи с состоянием здоровья Бориса Борисовича Гребенщикова*, мы вынуждены сообщить об отмене концерта...», — говорится в сообщении.
Ранее Гребенщиков* рассказал, что не выступает на Украине из-за угроз.
В прошлом году его оштрафовали на 50 тыс. руб за дискредитацию армии.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 30.06.2023.