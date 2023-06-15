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Певца Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

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Тверской суд Москвы оштрафовал российского музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тыс. рублей по протоколу, составленному за дискредитацию Вооружённых сил России.
Певца Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
  • globallookpress.com
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«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гребенщиков признан виновным в совершении административного нарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России, и ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости представителя суда.

Данный штраф является максимально возможным для физлица по соответствующей статье КоАП.

Ранее Петербургский суд запретил распространение в России песни «Ойда» рэпера-иноагента Oxxxymiron*.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.

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