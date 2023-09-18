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Певец Борис Гребенщиков рассказал, что получает угрозы с Украины

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Певец-иноагент Борис Гребенщиков* рассказал в интервью Financial Times, что боится выступать на Украине из-за получения угроз.
Певец Борис Гребенщиков рассказал, что получает угрозы с Украины
  • РИА Новости

Он рассказал, что раньше его концерты на Украине пользовались популярностью, однако сейчас ему в сети поступают угрозы в связи с его национальностью.

«Половина украинцев думают: «О, хороший русский — это мёртвый русский». Я получаю много подобных писем», — заявил артист.

Ранее МИД России возмутился угрозами в адрес российских журналистов со стороны Киева.

Также сообщалось, что трансгендер — представитель Сил территориальной обороны Украины Эштон-Чирилло опубликовал видео с угрозами в адрес российских журналистов и официальных лиц. 

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 30.06.2023.

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