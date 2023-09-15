МИД России возмутился угрозами в адрес российских журналистов со стороны Киева

Москва возмущена очередным проявлением террористической сущности Киева, который способствует распространению угрозы в адрес российских журналистов.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на официальном сайте.

«В России возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который с попустительства своих западных спонсоров распространяет угрозы расправой в адрес российских журналистов, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей», — заявило дипведомство.

Там подчеркнули, что Москва намерена добиваться адекватной реакции профильных структур на подобные выпады украинской стороны.

Ранее трансгендер — представитель Сил территориальной обороны Украины Эштон-Чирилло опубликовал видео с угрозами в адрес российских журналистов и официальных лиц.