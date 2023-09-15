МИД России возмутился угрозами в адрес российских журналистов со стороны Киева
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на официальном сайте.
«В России возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который с попустительства своих западных спонсоров распространяет угрозы расправой в адрес российских журналистов, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей», — заявило дипведомство.
Там подчеркнули, что Москва намерена добиваться адекватной реакции профильных структур на подобные выпады украинской стороны.
Ранее трансгендер — представитель Сил территориальной обороны Украины Эштон-Чирилло опубликовал видео с угрозами в адрес российских журналистов и официальных лиц.