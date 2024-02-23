Главархив представил материалы об истории ансамбля Александрова
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В управлении хранятся документы, в числе которых мемуары первого директора ансамбля Михаила Шульмана, книги о его создателях, газетные вырезки и статьи, посвящённые выступлениям музыкантов по всему миру.
«Например, известный французский композитор и музыкальный критик Жорж Орик писал так: «С чем сравнить такой хор?.. Как не быть захваченным гибкостью и тонкостью нюансов, чистотой звука и в то же время сыгранностью, которая превращает этих певцов в единый инструмент, и притом какой!» — отметили в архиве.
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