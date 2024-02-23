Главархив представил материалы об истории ансамбля Александрова

Главархив рассказал в День защитника Отечества об истории ансамбля имени Александра Александрова, тексты и музыку к песням которого писали Василий Соловьёв-Седой, Марк Фрадкин, Исаак Дунаевский и другие известные поэты и композиторы.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В управлении хранятся документы, в числе которых мемуары первого директора ансамбля Михаила Шульмана, книги о его создателях, газетные вырезки и статьи, посвящённые выступлениям музыкантов по всему миру.

«Например, известный французский композитор и музыкальный критик Жорж Орик писал так: «С чем сравнить такой хор?.. Как не быть захваченным гибкостью и тонкостью нюансов, чистотой звука и в то же время сыгранностью, которая превращает этих певцов в единый инструмент, и притом какой!» — отметили в архиве.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Также он назвал бойцов СВО подлинными героями России.