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Столичные музеи показали экспонаты времён Великой Отечественной войны в честь 23 Февраля

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Музей Москвы и Государственный музей обороны Москвы представили экспонаты времён Великой Отечественной войны в честь Дня защитника Отечества.
Столичные музеи показали экспонаты времён Великой Отечественной войны в честь 23 Февраля

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Среди экспонатов — личные и официальные письма, детские рисунки и фотографии.

Например, в Музее обороны Москвы хранятся рисунки Вали Красновского, семью которого война разлучила практически сразу — отец ушёл в ополчение в июле 1941 года, а мать и сын отправились в эвакуацию в Марийскую АССР.

Музей Москвы представил фотографии Бориса Игнатовича и Ольги Игнатович, которая снимала в том числе концлагерь Освенцим в январе 1945 года.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Также он назвал бойцов СВО подлинными героями России.

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