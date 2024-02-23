Столичные музеи показали экспонаты времён Великой Отечественной войны в честь 23 Февраля

Музей Москвы и Государственный музей обороны Москвы представили экспонаты времён Великой Отечественной войны в честь Дня защитника Отечества.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Среди экспонатов — личные и официальные письма, детские рисунки и фотографии.

Например, в Музее обороны Москвы хранятся рисунки Вали Красновского, семью которого война разлучила практически сразу — отец ушёл в ополчение в июле 1941 года, а мать и сын отправились в эвакуацию в Марийскую АССР.

Музей Москвы представил фотографии Бориса Игнатовича и Ольги Игнатович, которая снимала в том числе концлагерь Освенцим в январе 1945 года.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Также он назвал бойцов СВО подлинными героями России.