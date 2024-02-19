Диетолог Игнатикова рассказала о пользе красного мяса при железодефиците

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рекомендовала добавить в рацион красное мясо для профилактики дефицита железа в организме.

«Лучше всего усваивается железо из животных продуктов, особенно из красного мяса и субпродуктов — язык, печень, сердечки. Отличный вариант для профилактики дефицита железа — говядина, там содержится достаточно большое количество животного белка, который необходим для синтеза гемоглобина», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Также Игнатикова посоветовала в зимний период добавлять в рацион квашеную капусту, цитрусовые, яблоки, так как витамин С помогает в усвоении железа.

«Такие продукты, как чай, кофе, шоколад, ухудшают усвоение железа из-за наличия в них танинов, поэтому лучше ограничить их употребление», — заключила диетолог.

Ранее ведущий нутрициолог «Азбуки вкуса» Анастасия Медведева дала рекомендации по составлению зимнего меню, полезного для здоровья.