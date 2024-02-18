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SA: нашествия саранчи угрожают мировой продовольственной безопасности

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Всё более часто встречаемые нашествия саранчи, которые происходят на фоне глобального потепления, угрожают мировой продовольственной безопасности.

Об этом в статье для научного журнала Science Advances сообщили сингапурские и китайские учёные Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан и Сяоган Хэ.

«Потепление климата приведёт к повсеместному росту нашествий саранчи... приводя к новым вызовам для всемирной координации контроля за саранчой», — говорится в публикации. 

По мнению учёных, повышение температуры, а также увеличение числа осадков создадут для саранчи благоприятные условия в нетипичных для неё районах, что приведёт к ухудшению ситуации в Африке и Южной Азии.

В статье отмечается, что эти регионы являются важными житницами всего мира, поэтому нашествие вредителей может привести к серьёзным неурожаям, которые угрожают мировой продовольственной безопасности. 

Ранее стало известно, что российские учёные из Томского государственного университета разработали новый инсектицид для защиты культурных растений от насекомых-вредителей. 

Подробнее — в материале RT.

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