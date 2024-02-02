Синергетический эффект: учёные создали новый биопрепарат для защиты растений от вредителей

Российские учёные из Томского государственного университета разработали новый инсектицид для защиты культурных растений от насекомых-вредителей. Биологические инсектициды позволяют получать экологически чистую продукцию и меньше вредят окружающей среде, однако не всегда способны справиться с большими скоплениями вредителей. Авторы работы создали комбинированный препарат на основе трёх компонентов биологического происхождения. Их совместное применение даёт синергетический эффект и позволяет уничтожать вредителей в два раза успешнее.

Учёные из Передовой инженерной школы «Агробиотек» Томского государственного университета создали эффективный комбинированный биоинсектицид для защиты растений. Об этом RT сообщила пресс-служба университета.

Биоинсектициды — препараты для уничтожения сельскохозяйственных вредителей, созданные на основе биологических компонентов. В частности, ряд таких препаратов производится из микроорганизмов и простейших, а также продуктов их жизнедеятельности — в качестве сырья выступают особые виды бактерий и грибков или вирусы. Вредители гибнут или из-за инфицирования их патогенными микроорганизмами (энтомопатогенами), или от токсичного воздействия продуктов их жизнедеятельности.

Такие препараты являются более безопасной для окружающей среды альтернативой химическим пестицидам и позволяют получать экологически чистую продукцию. Однако пока их применение ограничивается из-за недостаточной эффективности в условиях больших количеств и разнообразия насекомых-вредителей.

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Авторы работы нашли способ повысить эффективность биоинсектицидов, соединив в одном препарате патогенные для насекомых грибки Metarhizium robertsii, Beauvéria bassiána и бактерии Bacillus thuringiensis. Третьим компонентом стали авермектины — продукт жизнедеятельности бактерий Streptomyces avermitilis — токсический яд, который поражает нервную систему вредителей.

Лабораторные эксперименты показали, что при совместном применении энтомопатогены и авермектины усиливают действие друг друга — наблюдается синергетический эффект. Это значит, что применённые совместно компоненты оказывают более выраженное действие, чем их суммарный эффект при раздельном применении. Например, смертность гусениц лугового мотылька выросла при обработке их новым препаратом в 2–2,5 раза по сравнению с эффектом от раздельного воздействия компонентов. На следующем этапе работы исследователи планируют испытать разработку в полевых условиях.

«Наши исследования заложили фундаментальную основу создания высокоэффективных инновационных комплексных биопрепаратов для защиты растений от насекомых, что крайне важно для расширения возможностей получения органической продукции», — пояснил RT руководитель научного проекта, кандидат биологических наук Александр Алексеев.

Разработка предназначена для защиты ряда сельскохозяйственных культур от колорадского жука, капустной совки, лугового мотылька и паутинного клеща, а также от злаковой и бобовой тли.