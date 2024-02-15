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Диетолог Тихомирова заявила об улучшении когнитивных функций при отказе от сахара

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Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рекомендовала отказаться от сахара для улучшения когнитивных функций и настроения.
Диетолог Тихомирова заявила об улучшении когнитивных функций при отказе от сахара
  • Gettyimages.ru

«Когда в организм не поступают простые сахара, то он начинает получать энергию из сложных углеводов. Благодаря этому организм получает более качественное и долгое «топливо», в результате чего человек начинает чувствовать себя более энергичным», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, под простым сахаром подразумевается всё сладкое, в том числе глюкоза, фруктоза, сахароза, а к сложным сахарам относятся все злаки и всё, что из них сделано, — мука, каши и макароны.

«Вдобавок к этому, если отказ от сахара происходит на фоне дефицита калорий, то человек начинает худеть. Поэтому такая практика влечёт за собой только пользу для организма», — заключила врач.

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