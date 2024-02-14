Нутрициолог Тиханычева рассказала о значении йода для организма

Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, какое значение йод играет в поддержании здоровья организма.

«Йод имеет большое значение для нормального роста и развития организма, поддержания температуры тела, интеллекта и развития мозга, а также обладает бактерицидным действием», — цитирует эксперта Life.ru.

Суточная потребность в йоде для детей составляет 60—120 мкг, для взрослых — 150 мкг.

Как отметила Тиханычева, йод содержится в морепродуктах, рыбе, морских водорослях, фейхоа.

«Организм берёт из продуктов столько витаминов и минералов, сколько ему нужно, поэтому он способен в определённой степени регулировать уровень йода из продуктов питания», — уточнила она.

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