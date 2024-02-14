Хирург Умнов заявил о вреде ингаляций с паром от картофеля
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«Под воздействием пара возможна гиперсекреция слизи в бронхах, их рефлекторный спазм, что ведёт к ухудшению дыхания. При дыхании над картошкой возможны носовое кровотечение, подъём артериального давления и расширение гнойных очагов в верхних дыхательных путях», — сказал врач в беседе с Life.ru.
По его словам, в таком паре также могут содержаться опасные для человека токсины, например почвенные удобрения.
При таком методе лечения возможно получение ожога кожных покровов или дыхательных путей.
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