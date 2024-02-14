Хирург Умнов заявил о вреде ингаляций с паром от картофеля

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что от ингаляций с паром от картофеля больше вреда, чем пользы.

«Под воздействием пара возможна гиперсекреция слизи в бронхах, их рефлекторный спазм, что ведёт к ухудшению дыхания. При дыхании над картошкой возможны носовое кровотечение, подъём артериального давления и расширение гнойных очагов в верхних дыхательных путях», — сказал врач в беседе с Life.ru.

По его словам, в таком паре также могут содержаться опасные для человека токсины, например почвенные удобрения.

При таком методе лечения возможно получение ожога кожных покровов или дыхательных путей.

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