Врач Демьяновская рассказала о симптомах вируса аляскапокс
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«Среди наиболее выраженных симптомов — характерные высыпания на коже (оспины), которые сопровождаются лихорадкой, утомляемостью, болью в мышцах, увеличением и болезненностью лимфатических узлов. При этом врачи отмечают, что пациенты переносят болезнь довольно легко», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, осложнённое течение возможно у пациентов, у которых ослаблен иммунитет.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн в беседе с «Радио 1» заявил, что вирус аляскапокс не представляет опасности.