Врач Демьяновская рассказала о симптомах вируса аляскапокс

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, какие могут быть симптомы вируса аляскапокс.

«Среди наиболее выраженных симптомов — характерные высыпания на коже (оспины), которые сопровождаются лихорадкой, утомляемостью, болью в мышцах, увеличением и болезненностью лимфатических узлов. При этом врачи отмечают, что пациенты переносят болезнь довольно легко», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, осложнённое течение возможно у пациентов, у которых ослаблен иммунитет.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн в беседе с «Радио 1» заявил, что вирус аляскапокс не представляет опасности.