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Врач Картаева рассказала, как готовить полезные овощи

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог группы компаний BestDoctor Яна Картаева дала рекомендации по приготовлению овощей.
Врач Картаева рассказала, как готовить полезные овощи
  • Gettyimages.ru

«Самое главное правило: чем больше подвергались овощи воздействию высокой температуры, тем больше питательных веществ они потеряют», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, наиболее предпочтительными методами приготовления являются бланширование, пассерование и припускание.

«К наиболее щадящим в отношении витаминов относятся варка на пару и запекание. Варка на пару позволяет сохранить большинство витаминов и минералов, однако мало кто любит вкус, приготовленных подобных способом овощей. А вот запекание по нраву многим. Запечённые овощи не теряют своего цвета, сохраняют максимум вкуса, поскольку готовятся в собственном соку», — сказала врач.

Ранее врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) к. м. н. Марьяна Джутова рекомендовала использовать оливковое масло для приготовления блинов.

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