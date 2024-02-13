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Диетолог Джутова рекомендовала добавлять оливковое масло при готовке блинов

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Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) к. м. н. Марьяна Джутова рекомендовала использовать оливковое масло для приготовления блинов.
Диетолог Джутова рекомендовала добавлять оливковое масло при готовке блинов
  • Gettyimages.ru

«Для приготовления более здоровых блинов выбор масла имеет значение», — заявила Джутова в беседе с РИАМО.

Оливковое масло, по словам специалиста, богато мононенасыщенными жирами.

Также, чтобы снизить вредное воздействие на организм, можно использовать при приготовлении вместо масла яблочное пюре или пюре банана.

«Для более питательных блинов лучше всего использовать муку из цельнозерновых зёрен, такую как цельнозерновая пшеничная мука, гречневая мука или овсяная мука. Они содержат больше клетчатки, витаминов и минералов по сравнению с обычной белой мукой», — заключила диетолог.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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