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Офтальмолог Гюлбудагян посоветовала не хранить открытую тушь для ресниц дольше трёх месяцев

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Врач-офтальмолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Мариам Гюлбудагян дала советы по хранению туши для ресниц.
Офтальмолог Гюлбудагян посоветовала не хранить открытую тушь для ресниц дольше трёх месяцев
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она, в частности, рекомендовала обращать внимание на срок годности, а после вскрытия — использовать тушь не дольше трёх месяцев.

«Длительное хранение вскрытой упаковки туши может привести к росту бактерий внутри. Также спровоцировать размножение бактерий могут повышенная влажность, частые перепады температуры в ванной комнате», — заявила эксперт.

По её словам, нельзя использовать чужую тушь либо делиться своей, поскольку у каждого на коже и ресницах собственная микрофлора.

Кроме того, Гюлбудагян рекомендовала тщательно смывать макияж с глаз и не краситься на ходу.

Ранее дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная» Наталия Гулакова посоветовала не умываться обычным мылом.

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