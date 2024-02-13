Офтальмолог Гюлбудагян посоветовала не хранить открытую тушь для ресниц дольше трёх месяцев
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В беседе с Life.ru она, в частности, рекомендовала обращать внимание на срок годности, а после вскрытия — использовать тушь не дольше трёх месяцев.
«Длительное хранение вскрытой упаковки туши может привести к росту бактерий внутри. Также спровоцировать размножение бактерий могут повышенная влажность, частые перепады температуры в ванной комнате», — заявила эксперт.
По её словам, нельзя использовать чужую тушь либо делиться своей, поскольку у каждого на коже и ресницах собственная микрофлора.
Кроме того, Гюлбудагян рекомендовала тщательно смывать макияж с глаз и не краситься на ходу.
Ранее дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная» Наталия Гулакова посоветовала не умываться обычным мылом.